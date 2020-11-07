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محمد العسيري

محافظات

صحة كفر الشيخ: ممرضة ومراقب بكل لجنة لمراقبة حالات اشتباه كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات في أرجاء المحافظة، وقطع الإجازات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير 100 سيارة إسعاف متمركزين في كافة النقاط المخصصة لهم، وذلك تزامنا مع انتخابات مجلس النواب 2020 للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

وكشفت وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يوجد بكل لجنة انتخابية مراقب صحي وممرضة لرصد حالات اشتباه كورونا والتعامل معها في الحال، فضلا عن وجود ترمومتر لقياس درجة الحرارة وأيضا المعقمات والمطهرات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتظمت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ في فتح أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحا، بحضور القضاة وبإجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ تزامنا مع إجراء الانتخابات، حيث إن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة 2 مليون و350 ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي، كما تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.

وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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