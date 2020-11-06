رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعزيزات أمنية حول بايدن مع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:19 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
طباعة
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول مجموعة من كبار المسئولين والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ويأتي ذلك في ضوء اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه مع اقتراب بايدن من الفوز في الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن يتواجد مجموعة من رجال الأمن حول بايدن.

كما سيضيف الجهاز السري عناصر إلى ويلمينجتون في ولاية ديلاوير، بعدما أبلغ فريق حملة بايدن الوكالة الفيدرالية بأنها ستستمر في شغل مركز المؤتمرات في ويلمينجتون، المدينة التي يعيش فيها جو بايدن وقد يلقي فيها خطابًا اليوم الجمعة.

يذكر أن هذه الوكالة الفيدرالية كانت قد قامت بحماية جو بايدن عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وهذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض، لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم تأمينها للرئيس الأمريكي نفسه.

في المقابل، يصبح حجم الحماية قريبًا من تلك التي يتمتع بها الرئيس، إذا فاز المرشح في الانتخابات وأصبح "الرئيس المنتخب" حتى تنصيبه في 20 يناير المقبل.

واقترب بايدن من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايتي جورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتًا من المجمع الانتخابي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن متقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1096 صوتًا في ولاية جورجيا الحاسمة، ولها 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، بعد أن قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم.

ويكفي بايدن الفوز بولاية جورجيا لإيصاله إلى الرقم الذهبي (270 صوتا)، وكسب السباق الانتخابي في حال فاز بها مع الحفاظ على أريزونا أو الانتصار في نيفادا.

وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا.

أما في ولاية بنسلفانيا، فقد ذكر مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 49.5% مقابل 49.2% لبايدن مع فرز 95% من الأصوات.

وتشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية منافسة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في عدد من الولايات، في حين صعّد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

حقيقة استبعاد المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

الصور

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

الأكثر قراءة

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

تعزيزات أمنية حول بايدن مع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة العربية لرواية «فى بيت آن فرانك» عن المتوسط

تكفير وتنمر بشاعرة وألفاظ فاحشة.. ملخص «حرب البوستات» في مهرجان طنطا للشعر

«مصر - روسيا» خامس الأمسيات الدولية بالأعلى للثقافة

الأحد.. «عبقرية الإيقاعات» بالجمعية المصرية للتنوير