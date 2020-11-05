المتحدث العسكري: توافق إفريقي حول مقترح مصر لإنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، بيانا إعلاميا بشأن عقد الاجتماع العادي الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقى خلال المدة من 2- 5/ 11/ 2020.وقال في البيان الإعلامي: انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه جمهورية مصر العربية للعمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات، وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، واستمرارا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019- 2020، الذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشرة للجنة الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة فى ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية- شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية في أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة، والتي عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2- 5 نوفمبر 2020، وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقي، مثل "مبادرة إسكات البنادق"، و"عقيدة عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام بالقارة".وأضاف: رحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الإفريقية الجاهزة، كما أشاد المجتمعون باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" التي اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.واختتم: وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا.