رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المتحدث العسكري: توافق إفريقي حول مقترح مصر لإنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:14 م
المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
الدستور
طباعة
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، بيانا إعلاميا بشأن عقد الاجتماع العادي الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقى خلال المدة من 2- 5/ 11/ 2020.

وقال في البيان الإعلامي: انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه جمهورية مصر العربية للعمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات، وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، واستمرارا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019- 2020، الذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشرة للجنة الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة فى ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية- شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية في أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة، والتي عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2- 5 نوفمبر 2020، وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقي، مثل "مبادرة إسكات البنادق"، و"عقيدة عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام بالقارة".

وأضاف: رحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الإفريقية الجاهزة، كما أشاد المجتمعون باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" التي اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

واختتم: وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا.

موضوعات متعلقة

المشدد 15 سنة لـ59 إخوانيًا في «تدبير اعتصام رابعة»

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

الصور

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

شهود «دهس طفلى السلام»: السائق مدمن وكان يستعرض بالسيارة (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
محمد المعتصم
..واخد لي بالك انت ( 2)
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
المزيد

الثقافة

تزامنًا مع عرض المسلسل.. طباعة أعداد «ما وراء الطبيعة» بـ«العربية الحديثة»

«القومي للترجمة» ناعيًا رءوف وصفي: ترك للأمة العربية تاريخًا طويلًا

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لـ«يوميات معركة الصين مع الوباء»

من الأرشيف.. قصة أول ديوان لـ«الأبنودي»: مزقه والده