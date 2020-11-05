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عالم

سفير الصين بالقاهرة: التعاون الصينى المصرى يخطو خطوات ثابتة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:16 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
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أكد لياو ليتشيانج سفير الصينى بالقاهرة، أهمية مكانة مصر في التعاون الدولي بكونها دولة عربية وإفريقية وإسلامية، فهي كانت أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، مشيرا إلى أن التعاون الصيني - المصري يخطو خطوات ثابتة مع الخطط الخمسية المتعاقبة.

وأضاف السفير - في مؤتمر صحفي عقده عبر البث الحي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن الرئيس الصيني شي جين بينج زار مصر عام 2016 وتم التوقيع خلال الزيارة على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 وشهدت العلاقات إنجازات غير مسبوقة في التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وحتى التعاون بين الشعبين المصري والصيني.

وأوضح أن مصر تعد شريكًا تجاريًا مهمًا للصين، وكذلك يتم تنفيذ المشروعات التعاونية كبرى، من بينها إنشاء أكبر مصنع للأسمنت وأكبر برج في القارة الإفريقية وأكبر مشروع في رفع كفاءة ونقل الكهرباء، فضلا عن منطقة (تيدا) للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري التي يعمل بها 99 شركة صينية باستثمارات كبيرة وتوفر فرص عمل للمصريين.

وأكد استعداد بكين لتشجيع الشركات الصينية للاستثمار وممارسة الأعمال في مصر، وكذلك تعميق الروابط في إطار مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لمصر، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة تسهم في الصداقة التقليدية بين الشعبين المصري والصيني، وخير دليل على ذلك التعاون الصيني – المصري في مواجهة كوفيد- 19.

وأشاد بإنجازات مصر قيادة وحكومة وشعبًا بما حققته من ارتفاع نسبة الشفاء من جائحة كوفيد- 19 التي تجاوزت 92%، فضلا عن الإجراءات التي اتخذت لتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعن الحزب الشيوعي الصيني، قال إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقدت جلسة تاريخية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر التي ناقشت وأقرت وثيقة مهمة جدا والخطة الخمسية الرابعة عشرة، موضحا أن الصين حققت إنجازات عظيمة في الخطة الخمسية الثالثة عشرة خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2020 حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي 100 تريليون يوان وهو ما يعادل 15 تريليون دولار وارتفع نصيب دخل الفرد 10 آلاف دولار.

كما نجحت الصين في انتشال 7. 55 مليون صيني من الفقر خلال هذه الفترة وخلق 60 مليون فرصة عمل ونجحت في إقامة أكبر نظام للضمان الاجتماعي علي مستوي العالم الذي يغطي 3. 1 مليار نسمة بينما يغطي التأمين التقاعدي مليار شخص في حين بلغ متوسط العمر في الصين 3. 77 عام.

وأضاف أن الصين ستعمل على تحسين نظام الحوكمة الوطنية وقيادة الدولة للاستجابة للطوارئ العامة، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أقرت أيضا المرحلة الثانية من الخطة الخمسية لمدة 15 عاما حتى عام 2035 والتي تتضمن عدة أهداف وهي تحقيق طفرة كبيرة في التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والمعلوماتية والزراعة، فضلا عن وضع نظام اقتصادي حديث وإقامة نظام حوكمة وطنية وزيادة دخل المواطن الصيني.

وتابع قائلا: إن اللجنة قررت العمل علي تعزيز الرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب الصيني ودعم التعاون الدولي للصين مع جميع دول العالم، وتعظيم الانفتاح علي الخارج في مختلف المجالات لتصل إلى مستوى أعلى وبناء الاقتصاد العالمي وتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار العالميين وتعزيز التنمية المشتركة مع جميع دول العالم، مؤكدا أن هذه الخطة ستؤثر على روابط الصين مع العالم الذي سوف يكون في مصلحة الجميع.

وذكر أن تقريرًا للبنك الدولي يشير إلي أنه سوف يتم انتشال 32 مليون شخص من الفقر المعتدل إذا تم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بالكامل وكذلك زيادة التجارة العالمية بنسبة 2. 6 في المائة والتجارة بين الاقتصاديات المشتركة في المبادرة بنسبة 7. 9 في المائة ورفع مستوي الدخل العالمي بنسبة 9. 2 في المائة.

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