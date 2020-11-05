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تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة وأبرز خدماته للمواطنين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:19 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
شيماء حسين
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 يستعرض الدستور رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 وأبرز ما تقدمه الوزارة للمواطنين من خدمات، ففي إطار خطة الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم في الأشهر القليلة الماضية، أطلقت وزارة القوى العاملة والهجرة موقع إلكتروني يقدم خدمات إلكترونية للمواطنين.

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 

وأتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة 20 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي ( من هنا )، ليتمكن المواطنين من متابعة الخدمات الراغبين في إنجازها حيث أتاح الوزارة الخدمات التالية عبر موقعها الإلكتروني:-

- النشرة القومية للتشغيل حيث يتم نشر الفرص العمل المطلوبة داخل البلاد وكيفية التقديم لها.

- تحديث بيانات المستفيدين من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة.

- تسجيل بيانات راغبي العمل بالخارج.

- تسجيل طلبيات الشركات من العمالة المرغوب فيها والترشيح إليها.

- شركات إلحاق العمالة الموثقة بالوزارة.

- الشركات المحظور التعامل معاها بالداخل والخارج نتيجة مشاكل في تعاملات سابقة.

- تسجيل بيانات وأسماء المصريين العائدين من الخارج.

- أسماء وعناوين مكاتب التشغيل الحاصلة على تراخيص العمل للأجانب.

- بنود اتفاقيات الوزارة المبرمة مع الدول الراغبة في التوظيف بحقوق والتزامات العامل.

- بوابة الشكاوى الحكومية المخصصة للعاملين بالخارج.

تعرف على أبرز التواريخ المرتبطة بوزارة القوى العاملة

قبل معرفة رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 وأبرز ما تقدمه الوزارة للمواطنين عليه يجب أن نعرف تاريخ نشأة وزارة القوى العاملة التي بدأت بقرار إنشاء عام 1930 من رئيس الوزراء إنذاك، بمكتب إلحاق عمالة للخارج بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي عام 1935 تم ضم المكتب إلى وزارة التجارة والصناعة، حيث أصبحت مصلحة حكومية مستقلة، وفي عام 1961 تم إنشاء الوزارة تحت اسم القوى العاملة والهجرة لخدمة المقيمين بالخارج والراغبين في العمل في الداخل من الشباب، حيث يتقدمون إلى الوزارة بطلبات توظيف تمكنهم للالتحاق بالعمل في الداخل أو في الخارج تهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة المعلومات تربط إدارات الديوان العام ببعضها البعض.

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