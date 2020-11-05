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تقارير ومتابعات

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدة إسكان اجتماعي 2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:15 م
وحدة إسكان اجتماعي
وحدة إسكان اجتماعي
شيماء حسين
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يرصد التقرير التالي الأوراق المطلوبة للإسكان الاجتماعي 2020، والتي سيطرت على محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخير، والذي أعلن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري عن طرح كراسات شروط حجزها خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدة مشروعات متفرقة بمحافظات الجمهورية، يتم استلامها خلال 36 شهرا من دفع القرعة العلنية.

الأوراق المطلوبة للإسكان الاجتماعي 2020

يجب على الراغبون في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الممولة من صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري تجهيز الأوراق التالية لتحميلها ضمن طلب التقديم الالكتروني للوحدات السكنية عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري:

صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على وحدة سكنية وزوجته

صورة قسيمة الزواج

شهادة ميلاد الأطفال إن وجدوا

مفردات مرتب مقدم الطلب ومفردات مرتب زوجته

في حالة أن الزوجة لا تعمل يجب أن يقدم ما يفيد ذلك

إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل

شهادة من محاسب قانوني معتمدة توضح صافي الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية

صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية (لأصحاب المهن)

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات (للمطلقات وأصحاب المعاشات)

صورة من مستندات النفقة وقسمية الطلاق (للمطلقات)

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء غاز مياه)

 

كيفية التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي

وفر صندوق التمويل العقاري موقعا إلكترونيا للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي التي تم طرح كراسات شروطها خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 7 ديسمبر وذلك باتباع الخطوات التالية:

قراءة التعليمات الموجودة في كراسة الشروط المطروحة بجميع مكاتب البريد

تسديد المقدم لضمان جدية الحجز

تسجيل الدخول عبر رابط صندوق التمويل العقاري ( من هنا)

كتابة بيانات مقدم الطلب

إرفاق الأوراق المطلوبة

تعرف على شروط صندوق التمويل العقاري لدعم شقق الاسكان الاجتماعي

قبل معرفة الأوراق المطلوبة للإسكان الاجتماعي 2020 يجب أن يعرف الراغب في حجز شقة الإسكان الاجتماعي الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب وهى:

أن يكون مقدم الطلب مصري

ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد سنه عن 50 سنة عند التقديم

أن يتوفر فيه شروط الحد الأدنى لصافي الدخل

أن يكون من أبناء المحافظة المتقدم لحجز شقة سكنية بها

 

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موعد طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط 

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 


 

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