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عالم

تقرير ألماني يحذر: موجة كورونا الثانية تهدد السجون التركية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:35 م
السجون التركية
السجون التركية
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أن المئات من السجناء في جميع أنحاء تركيا يواجهون مشاكل صحية كبيرة لأنهم لا يتلقون رعاية طبية كافية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويقول المدافعون عن الأشخاص المسجونين إن الوضع قد يكون مميتًا.

وكشفت الشبكة عن بعض الحالات الإنسانية، قائلا "سيردال يلدريم، مشلول، يشارك زنزانته في سجن ميتريس شديد الحراسة في اسطنبول مع رجلين آخرين مصابين بإعاقات شديدة. على الرغم من أن المحكمة قضت في فبراير، بعدم وجوب سجن يلدريم لأسباب صحية".

وترفض السلطات إطلاق سراحه، ويعد سادات يلدريم، شقيق سيردال، إنه كان يعاني من تلف في الكبد، من بين أمراض أخرى، وكان ينتظر 6 أشهر لإجراء عملية جراحية. قال "يعطونه مضادات حيوية، لكنها لا تعمل". "لقد ساءت حالته". علاوة على ذلك، قال إنه كان قلقًا بسبب العدد المتزايد من السجناء المصابين بسبب انتشار فيروس كورونا في كبرى الولايات.

وكان عرفان كوج في سجن مينيمن شديد الحراسة بالقرب من إزمير منذ 18 شهرًا، وقد ثبتت إصابته. وقالت زوجته زليحة كوج: "لقد طلبنا الإفراج عنه حتى يمكن علاجه في المستشفى أو على الأقل الإقامة الجبرية، لكننا لم نحصل على إجابة".

كما يعاني زوجها من مشاكل في البطن وفقد قدرًا كبيرًا من وزنه، وقالت "الطبيب يعتقد أنه سرطان لكننا ننتظر التشخيص منذ 16 شهرا".

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي سجناء سياسيين، بمن فيهم صحفيون وسياسيون معارضون، في العفو العام، ولم يتم إطلاق سراح سجناء يعانون من مشاكل صحية على الرغم من أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ونشره. لهذه القضية.

وتوفي ضابط الشرطة السابق مصطفى كابكجي أوغلو في ظروف مريبة بينما كان المسئولون يجبرونه على الجلوس على كرسي.

وفقًا لتقرير جديد من IHD، توفي ما لا يقل عن 14 سجينًا بسبب أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان وفيروس كورونا، خلال أشهر الصيف.

وقال جيرجيرلي أوغلو إنه قدم طلبًا للحصول على معلومات من وزارة العدل، التي لم تجيب على أسئلتهم وهي محاطة بالصمت. وسجلت أحدث الأرقام الرسمية في يونيو ٦ سجناء توفوا بسبب الفيروس كما تم تسجيل 72 حالة نشطة.

وقال جيرجيرلي أوغلو إن العديد من السجناء لا يتلقون علاجًا طبيًا على أساس قواعد الحجر الصحي الرسمية.

وقال كوركوت، من CISST، إن الظروف الحالية صعبة للغاية بالنسبة للسجناء. وتابعت: "لا راديو ولا تلفزيون. ممنوع مغادرة الزنزانة والقيام ببعض التمارين".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الدولية أنه حتى إذا تم منح الأشخاص المسجونين استثناءً وسُمح لهم بتلقي العلاج في المستشفى، فإنهم غالبًا ما يتعرضون للإهمال عند عودتهم ويجبرون على الحجر الصحي في ظروف "ضيقة وقذرة".

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