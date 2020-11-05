4065 إصابة جديدة بكورونا و89 وفاة في إندونيسيا

أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أن البلاد سجلت 4065 إصابة جديدة، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 425796.كما سجلت البلاد 89 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب مرض كوفيد- 19، الذي يسببه الفيروس إلى 14348 وفاة، وتلك هي أكبر حصيلة إصابات ووفيات في منطقة جنوب شرق آسيا.