962 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارةـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بين ‌‌أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان ورابرين، مضيفا أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة و404 حالات شفاء من الفيروس.وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كردستان إلى 80413 إصابة ووفاة 2560 حالة.