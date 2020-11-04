الهند ترسل مساعدات إلى السودان للتخفيف من أزمة الفيضانات

وصلت مساعدات من الهند إلى السودان تبلغ 100 طن من المواد الغذائية، للتخفيف من حدة الأزمة جراء الفيضانات والسيول التي ضربت السودان مؤخرا.ووصلت المساعدات على متن سفينة هندية رست في ميناء بورتسودان في البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، وتسلمها المهندس عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر، بحضور رافندرا براساد جسوال سفير الهند لدى السودان.وثمن والي ولاية البحر الأحمر هذه المبادرة من الحكومة الهندية، منوها بالعلاقات بين البلدين.