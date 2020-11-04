«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

انتقلت عدسة "الدستور" إلى مسرح جريمة واقعة قتل مسن داخل مسكنه في منطقة المرج بسبب علاقة شذوذ مع شاب إثر نشوب مشاجرة بينهما.كانت الواقعة في منطقة الفلاحة في الطابق الأرضي وتبين أن المجني عليه اعتاد عقد جلسات سكر وتعاطي المواد المخدرة ويوم الواقعة تشاجر مع صديقه الذي أغلق عليه باب الشقة وتعدى عليه جنسيا لكن المتهم ظل يقاومه إلى أن قتله؛ لمحاولة الهروب والفرار منه.واعترف المتهم أمام نيابة حوادث شرق القاهرة أن المجني عليه كان يعيش بمفرده بعد أن طلق زوجته التي رفضت العيش مع استمراره في تعاطي المخدرات، ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب رفض المتهم ممارسة الشذوذ وإصرار المجني عليه على الممارسة، وتطورت المشادة لمشاجرة قام على إثرها بذبحه وتركه غارقا في دمائه.وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقية بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وتبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.