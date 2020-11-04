فوز طبيب ترامب السابق على منافسه الديمقراطي بـ«الكونجرس»

فاز الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون في مجلس النواب الأمريكي، وأصبح عضوًا بالمجلس بعد إشادته بالوضع الصحي الممتاز لدونالد ترامب.ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) فقد أصبح جاكسون من أشد المؤيدين له.وترشح هذا الطبيب العسكري برتبة أدميرال عن ولاية تكساس، لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد، وقد فاز جاكسون على المرشح الديمقراطي جوس تروخيو.وكتب جاكسون في "تغريدة" على موقع "تويتر" أن انتخابه "شرف له، قائلًا: لن أنحني أبدًا أمام العصابات التقدمية وسأكون المسئول قائد المحافظ الذي تستحقه".وكان الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالكحول، والإفراط في وصف أدوية للجيش، وكذلك في البيت الأبيض، كما اتهم بسلوك سيئ في العمل.ورغب ترامب في تعيينه رئيس قسم شئون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل الذي أثاره ملفه الشخصي.