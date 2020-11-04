تعد إحدى ولايات الجمهوريين.. بايدن يفوز بأصوات أريزونا

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن بايدن يفوز بأصوات أريزونا وهي إحدى ولايات الجمهوريين، بحسب ما نقلته "الحدث".وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فاز دونالد ترامب في ولايات: "ساوث كارولينا، وويست فرجينيا، وإيداهو، وكنتاكي، وتينيسي، وألاباما، ومسيسيبي، ولويزيانا، وأركانسو، وميزوري، وأوكلاهوما، وكنساس، ونبراسكا،وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، ووايومينج، ويوتا".وحصل بايدن بذلك على 238 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 2013، بحسب سكاي نيوز عربية.ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض.