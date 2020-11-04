إغلاق مراكز الاقتراع فى 15 ولاية

أعلنت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مراكز الاقتراع في 15 ولاية حتى الآن.وكان قد تم إغلاق الاقتراع في 9 ولايات أمريكية حتى الآن.وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: "نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور".