عضو حملة ترامب: تحسن الاقتصاد أحد عوامل نجاح الرئيس الأمريكى

أكد عضو حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، بولاية أوهايو، بيير بيجاني، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد مشاكل، معربا عن ثقته بأن الولاية ستدعم ترامب بأصواتها، مشيرًا إلى أن تحسن عملية الاقتصاد في البلاد أحد عوامل نجاح ترامب.ويترقب العالم، بشغف بالغ، نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن هوية الرئيس الأمريكي، ذا العام، لن تتضح بشكل مبكر، نظرا إلى عقبات التصويت في ظل وباء كورونا.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أول صناديق الاقتراع أغلقت أبوابها في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي.ومن المقرر اجراء الإعلان على إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من المناطق الأخرى، سواء بوتيرة مرة في الساعة أو مرة كل 30 دقيقة.