سان بطرسبرج تعلن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال ريك كريسمان عمدة مدينة سان بطرسبرج بولاية فلوريدا الأمريكية، الثلاثاء، إن نتائج الانتخابات ستظهر لديهم أسرع من بعض الولايات الأخرى وستعلن في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للولاية.ونفى عمدة سان بطرسبرج وجود أي تقارير عن أعمال شغب أو أي انتهاكات قد تهدد سلامة العملية الانتخابية بالولاية.وأكد عمدة سان بطرسبرج ان نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام بالولاية تاريخية لم تعهدها في أي انتخابات رئاسية مماثلة.وقالت قناة سي إن إن "CNN"الأميركية، في وقت سابق إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بعض الولايات ستبدأ في الظهور خلال دقائق.وبدأت منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات ومنها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات أيضا ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن ولاية إلبنوي وميشغان واوهاي وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو واريزونا ونيفادا.