CNN: ظهور النتائج الأولية لبعض الولايات الأمريكية خلال دقائق

قالت قناة سي إن إن "CNN" الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بعض الولايات ستبدأ في الظهور خلال دقائق.وبدأت، منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات، منها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات أيضا ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن ولاية إلينوي وميشغان وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو وأريزونا ونيفادا.