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حوادث

«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:52 م
أصدقاء طفل المرور
أصدقاء طفل المرور المتنمرين
نجلاء رفاعي
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حصل «الدستور» على صورة أصدقاء طفل المرور بـ«حلاقة زيرو» خلال العرض على الطب الشرعي لبيان تعاطي المخدرات، عقب صدور قرار بحبسهم في واقعة الاعتداء على شرطي مرور في منطقة البساتين بالمعادي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي، المعروف إعلاميا بـ«طفل المرور» المتنمر على رجل شرطة، في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال «حريقة» وأصدقائه يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات.

كما قررت النيابة إيداع «ابن المستشار» إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويُعد تقرير دورى بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، ويتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع بالدار.

وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين ألقوا القبض على المتهم وأصدقائه للمرة الثانية، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله وتسليمه لذويه وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم عليه، وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

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