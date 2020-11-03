«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:52 م
نجلاء رفاعيطباعة
حصل «الدستور» على صورة أصدقاء طفل المرور بـ«حلاقة زيرو» خلال العرض على الطب الشرعي لبيان تعاطي المخدرات، عقب صدور قرار بحبسهم في واقعة الاعتداء على شرطي مرور في منطقة البساتين بالمعادي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي، المعروف إعلاميا بـ«طفل المرور» المتنمر على رجل شرطة، في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال «حريقة» وأصدقائه يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات.
كما قررت النيابة إيداع «ابن المستشار» إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويُعد تقرير دورى بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، ويتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع بالدار.
وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين ألقوا القبض على المتهم وأصدقائه للمرة الثانية، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله وتسليمه لذويه وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم عليه، وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي، المعروف إعلاميا بـ«طفل المرور» المتنمر على رجل شرطة، في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال «حريقة» وأصدقائه يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات.
كما قررت النيابة إيداع «ابن المستشار» إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويُعد تقرير دورى بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، ويتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع بالدار.
وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين ألقوا القبض على المتهم وأصدقائه للمرة الثانية، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله وتسليمه لذويه وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم عليه، وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.