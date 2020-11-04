السعودية: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.وأضاف الجبير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا أن الإرهاب لا دين ولا عرق له".