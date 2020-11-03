مؤشرات بتقارب فرص الفوز في أوهايو بين ترامب وبايدن

أعلنت السلطات في ولاية أوهايو أن عدد المشاركين في الاقتراع المبكر بلغ نحو 3 ملايين و400 ألف ناخب قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع.وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب فرص فوز المرشحين بالولاية، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.ويتوجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار اسم ساكن البيت الأبيض، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر.فبعد أن صوت ما يقارب 100 مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم (يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا) للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.