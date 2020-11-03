فلوريدا .. الولاية الأهم في الانتخابات الأمريكية

كشفت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، عن أهمية ولاية فلوريدا في حسم الانتخابات الأمريكية التي تجرى حاليا.ووفقًا لتقرير عبر شبكة سكاي نيوز الاخبارية، أن حسم الفوز في الانتخابات يجب أن يخرج من فلوريدا وليست العاصمة الامريكية واشنطن.وأشارت الشبكة الي أن فلوريدا تكتسب أهمية خاصة في الانتخابات الرئاسية بصفتها متأرجحة إضافة إلى امتلاكها تسعة وعشرين مقعدا في المجمع الانتخابي.وفي سياق متصل، كان قد بدا المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأميركية جو بايدن متقدما بفارق طفيف عن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بفلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2020.وأظهر استطلاع بثته رويترز أمس الاثنين، أن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.وقبل أسبوع، أظهر استطلاع رويترز نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترامب. وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.