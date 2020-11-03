«الغرف التجارية» توضح موعد انخفاض أسعار الطماطم

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعا جنونيا في أسعار الطماطم، ففي سوق العبور تباع بسعر 7 جنيهات من سوق العبورو تصل للمستهلك بسعر من 10 جنيهات وحتى 12 جنيها.وأضاف عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ " الدستور" أن أسباب ارتفاع الطماطم بسبب العروة الصيفية، وموعد انخفاض أسعارها مرة أخرى سيكون بعد 20 وحتى 25 يوما من الآن بحلول العروة الشتوية.وأكد " نجيب"، أن ارتفاع الطماطم في هذا التوقيت طبيعي مقارنة بالأعوام السابقة فكانت تصل إلى 15 جنيه، مشيرا إلي أن عام 2020 شهد وفرة من المعروض في جميع السلع الغذائية ويوجد فائض للتصدير للخارج مثل البطاطس.وقال إن هناك انخفاضا في بعض السلع الغذائية والخضار مثل الخيار سجل بين 3 وحتى 4 جنيهات، والثوم الأبيض 34 جنيها، وسجلت الكوسة 5 جنيهات، وسجل البصل نحو 6 جنيهات، وسجلت الفاصوليا 7 جنيهات وسجلت البامية 20 جنيه والليمون 6 جنيهات.