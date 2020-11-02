مفكر عراقى: التصوف الحل الوحيد للمشكلات التى يعانى منها التدين

شارك الشيخ عمر عبد المجيد القادري، المفكر الإسلامى العراقي، بفعاليات الملتقى الصوفي العالمي في نسخته الـ١٥ بالمغرب، والذي ينظم هذا العام إفتراضيًا، حيث كانت مداخلته حول «التصوف وأزمة المعنى»، أبرز من خلالها أن التصوف الذي هو مقام الإحسان يقوم على نقاء الظاهر والباطن.وطرح «عبدالقادر» قضية أزمة الفهوم المعاصرة عند البعض ممن يجهلون قيمة التصوف ومغزاه ودوره في اقتراح البدائل الناجحة لحل الأزمات والخروج منها، مؤكدًا أن التصوف بقيمه ومعانيه ومقاماته يشكل بديلًا تدينيًا يمكن أن يعطي حلولًا للإشكالات التي يتخبط فيها التدين اليوم في عالمنا المعاصر.