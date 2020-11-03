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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 3-11-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:41 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 3-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:



وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني وبنك الاسكندرية، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والاسكان.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.56.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64.

كما واصل الدينار استقراره أمام الجنيه اليوم في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53.

أما في البنك الاهلي المصري فتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.0 جنيه وللبيع 51.53، أما في بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء اليوم 48.73 جنيه وللبيع 51.49.
يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 3-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.56.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64.

كما واصل الدينار استقراره أمام الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53.

أما في البنك الأهلي المصري فتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.0 جنيه وللبيع 51.53، أما في بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء اليوم 48.73 جنيه وللبيع 51.49.

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