تونس: الدولة غير قادرة ماديًا على فرض الحظر الشامل

أكدت ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، أن إعادة فرض الحظر الشامل في تونس بسبب انتشار فيروس "كورونا" غير ممكن، وأن الدولة غير قادرة ماديًا على إقراره، مشيرة إلى أنه سيكون له تداعيات خطيرة خاصة على الفئات الهشة في المجتمع.وأوضحت الوزيرة - في تصريح لراديو "موزاييك" - أنه لا يمكن مقارنة تونس بالدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا؛ نظرًا للإمكانيات المادية المحدودة لتونس مقارنة بهذه الدول.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة، إلى جانب تسجيل 791 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و906 إصابات.