استشكال طليق هالة صدقى على حبسه فى «النفقة».. 5 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، تأجيل استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهرًا، لامتناعه عن دفع نفقة لجلسة 5 نوفمبر المقبل.وقضت محكمة الأسرة بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرًا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.وقدّم الزوج إشكالًا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال إنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 5 نوفمبر.