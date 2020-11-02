تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ «غرفة عمليات رابعة»

قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.