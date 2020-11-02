تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ «غرفة عمليات رابعة»
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:12 م
عادل عبد العالطباعة
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.