استطلاع رأي «نيويورك تايمز» يشير إلى تقدم بايدن على ترامب

كشف آخر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 ولايات متأرجحة.وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن يتفوق على ترمب في فلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن.وقالت الصحيفة إن تقدم بايدن الواضح في عدد من الولايات، بدعم كبير من الناخبين الذين لم يشاركوا في الانتخابات عام 2016، يضعه في موقف أقوى من أي مرشح رئاسي منذ عام 2008.وكان بايدن قد عبر عن ثقته في الفوز، وحث الناخبين في فلوريدا على التصويت.وقبل يوم واحد من الانتخابات، اتجهت حملة جو بايدن إلى نهج جديد، وهو الاعتماد على مشاهير الفن في ولاية بنسلفانيا لدعم جهوده في انتزاع الولاية التي قد تساعده في حسم السباق الرئاسي.