إخماد حريق سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.