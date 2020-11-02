بعد شفائه من كورونا.. عودة القمص رافائيل أفامينا إلى ديره

أعلن الأنبا إرميا الأسقف العام؛ ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي؛ عن تعافي القمص رافائيل أفامينا، سكرتير البابا الراحل كيرلس السادس وعودته إلى ديره مارمينا العجائبي بصحراء مريوط.جدير بالذكر أنه تمت أصابه القمص رافائيل افامينا بفيروس كورونا المستجد وإخضاعه للعلاج الطبي.يذكر أن القمص رافائيل هو تلميذ البابا كيرلس السادس، ومن مواليد روض الفرج بالقاهرة في 8 سبتمبر عام 1942، واسمه قبل الرهبنة رافائيل صبحي توفيق، حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، وكان يعمل شماسًا خاصًا للبابا كيرلس السادس، ورسم راهبًا في عام 1969 بدير الأنبا مارمينا العجايبي بمريوط.ويعد القمص رافائيل آفأمينا أحد المرشحين للكرسى الباباوى فى الانتخابات البطريركية، ومن أوائل الرهبان المؤسسين لدير مارمينا بصحراء مريوط بغرب الإسكندرية، وكان ترشحه رسميا بتزكية من عدد كبير من مجمع الأساقفة وحصد أصوات جعلته ينافس على كرسي البابوية وكان أكبرهم سنًا، حيث تم عمل القرعة الهيكلية بين ثلاثة أساقفة هم البابا تواضروس، والأنبا رافائيل، والقمص رافائيل آفأمينا.