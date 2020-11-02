مجلس أمناء إيبارشية سيدني يجري تعديلات جديدة على دستورها
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
مونيكا جرجس- ماريان رسمىطباعة
أعلن مجلس الأمناء المؤقت لإيبارشية سيدنى وتوابعها عن الاتفاق الذى تم بين المجلس المؤقت والأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني بشأن التعديل المنتظر بدستور الايبارشية المسجل لدى برلمان حكومة نيو ساوث ويلز.
ويختص دستور الإيبارشية بالوصايا على أموال وممتلكات الإيبارشية بعد مراجعته، والذى بموجبه سوف يتم الانتقال إلى مجلس مكون من7 أمناء على ان يكون الأنبا دانييل، أسقف سيدني واحد من هؤلاء الأمناء السبعة.
و طالب مجلس الأمناء شعب الايبارشية بإبداء آرائهم على التغيرات، حتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.
ويختص دستور الإيبارشية بالوصايا على أموال وممتلكات الإيبارشية بعد مراجعته، والذى بموجبه سوف يتم الانتقال إلى مجلس مكون من7 أمناء على ان يكون الأنبا دانييل، أسقف سيدني واحد من هؤلاء الأمناء السبعة.
و طالب مجلس الأمناء شعب الايبارشية بإبداء آرائهم على التغيرات، حتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.