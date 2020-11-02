مجلس أمناء إيبارشية سيدني يجري تعديلات جديدة على دستورها

أعلن مجلس الأمناء المؤقت لإيبارشية سيدنى وتوابعها عن الاتفاق الذى تم بين المجلس المؤقت والأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني بشأن التعديل المنتظر بدستور الايبارشية المسجل لدى برلمان حكومة نيو ساوث ويلز.ويختص دستور الإيبارشية بالوصايا على أموال وممتلكات الإيبارشية بعد مراجعته، والذى بموجبه سوف يتم الانتقال إلى مجلس مكون من7 أمناء على ان يكون الأنبا دانييل، أسقف سيدني واحد من هؤلاء الأمناء السبعة.و طالب مجلس الأمناء شعب الايبارشية بإبداء آرائهم على التغيرات، حتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.