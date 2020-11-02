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منوعات

عروض الجمعة البيضاء 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء
حسين العمدة
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تقوم المحال والمولات التجارية بعمل تخفيضات وعروض في الجمعة البيضاء تصل إلي تخفيض سعر السلعة أو المنتج إلي 70%، والجمعة البيضاء هي أخر يوم جمعة في نهاية الشهر الجاري والذي يوافق 27 نوفمبر الجاري، حيث ينتظرون المواطنين تلك الجمعة كل عام لشراء كافة ما يحتاجونه من سلع ومنتجات منزلية وأجهزة تقنية بأقل أسعار.

عروض الجمعة البيضاء 2020

تقوم المولات داخل مصر على رأسها مول العرب ومصر، فضلًا عن سلسلة كارفور وهايبر بعرض كافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن المصري من أجهزة كهربائية وأجهزة تقنية وقطع الأثاث، وتعرض تلك السلع بأسعار أقل فيما تظهر العديد من التخفيضات على المتاجر الإلكترونية، والمنافسة تزداد على شبكة الإنترنت بين عارضي السلع والمنتجات لجلب أكتر عدد من الزبائن للاستفادة بالتخفيضات التي يقدمها كل متجر، ومن أشهرها في مصر «سوق.كوم»، و«جوميا»، وعالميًا موقع «أمازون».

حيث تعرض المحال التجارية المشهورة بالملابس في مصر يوم الجمعة البيضاء عروضات ومفاجئات لمن يرغب في شراء السلع، وتقوم الماركات العالمية بعمل خصومات قد تصل إلي 80% في ظل يوجد ماركات عالمية أخري وتجارية تعلن عن خصومات وتخفيضات للسلع والمنتجات تصل إلي 60%، وتحمل تلك الجمعة العديد والكثير من المفاجئات في التخفيضات، وذلك لجذب الجمهور للشراء.

سبب تسمية الجمعة البيضاء

يرجع سبب تسمية الجمعة السوداء بهذا الاسم إلى عام 1869 داخل الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع بشكل غير مسبوق، وتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى ضربة قوية، مما جعل المتاجر والمحلات الكبيرة تقدم تخفيضات وصلت لنحو 90% على بعض السلع لتشجيع المواطنين على الشراء، وكان ذلك في أواخر شهر نوفمبر من عام 1869، وبعدها أصبح تقليدي سنوي.

أما عن سبب استبدال كلمة السوداء بالبيضاء في تسمية العرب لهذا اليوم، بدأ الأمر بآراء رافضة لنقل تقليد أمريكي إلى الوطن العربي، ولموافقته يوم الجمعة الذي يتضمن خصوصية كبيرة عند المسلمين، حيث أطلقت الدول العربية على مسمي الجمعة البيضاء بما يمثلة يوم الجمعة عند المسلمين، ونجحت العديد من المواقع التجارية في تحقيق مبيعات كبيرة.

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