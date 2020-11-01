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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«مستمرة في تدريب الميليشيات».. تركيا تواصل خرق اتفاق جنيف بليبيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:33 م
الميليشيات
الميليشيات
محمد عمر
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واصلت تركيا انتهاكها لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، باستمرارها في تدريب ميليشيات تابعة لها في طرابلس.

وذكرت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إن التدريبات العسكرية لعناصرها ما زالت مستمرة في تركيا ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون التي وقعها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق.

ونشرت بركان الغضب صورا تظهر جانبا من تدريبات برية وبحرية لعناصرها على يد القوات التركية في الأراضي التركية.

وكان اتفاق جنيف الذي توصلت إليه الأطراف الليبية الشهر الماضي نص على تجميد أي اتفاقيات عسكرية مع دول أجنبية ووقف عمليات التدريب العسكري فور توقيع الاتفاق، وكانت الأمم المتحدة انتقدت عدم التزام تركيا بالاتفاق وسعيها لتخريب الهدنة.

يأتي ذلك في وقت تستعد اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" للانعقاد غدا في مدينة غدامس الليبية برعاية الأمم المتحدة.

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