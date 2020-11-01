أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

دعا ​وزير الخارجية​ الأمريكي ​مايك بومبيو، جميع الحكومات إلى التحقيق في الجرائم التي تطال الصحفيين، مؤكدا الدور الهام للصحفيين في المجتمع.وقال بومبيو بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين اليوم الاحد حسبما أفادت قناة "الحرة "الاخبارية، إن الصحفيين غالبا ما يتعرضون للتهديد أو الاعتداء أو القتل، مطالبا الحكومات بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وإعادة النظر فيها.يذكر أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن واحدة فقط من كل 10 جرائم ضد الصحفيين تتم محاسبة مرتكبيها، داعية دول العالم إلى اتخاذ تدابير لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب السائد.ونوهت بأن "ما يقرب من 1200 صحفي قتلوا في السنوات الـ 14 الماضية أثناء أداء واجبهم الإعلامي وإيصال المعلومة إلى الجمهور، وفي تسع حالات من كل عشر يفلت القتلة من العقاب".