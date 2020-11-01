«ألسن عين شمس» تفتح 575 فصلا لمحو الأمية في 8 محافظات

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصول عدد فصول محو الأمية التى تم فتحها بواسطة طلاب الكلية حتى الأن في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، إلى 575 فصلا، تضم 1620 دارس، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية ودمياط والمنوفية والسويس، في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.وأشارت عميد الكلية إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التي أعلنت منذ عام 2015 خلوها من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية والصحة والتعليم، لافتة إلى أن الكلية لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير كافة إمكانياتها التعليمية والبحثية في حى قضايا المجتمع المصري والمساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المرحلة الثانية تنتهي في يناير 2021، مؤكدة على أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، وشرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لطالب الفرقة الاولى، وثلاثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية وشخصين لطالب الفرقة الثالثة وشخص واحد لطالب الفرقة الرابعة وذلك في العام الجامعي 2020-2021، كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها 250 جنيهًا عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.