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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

53 ألف دولار مقابل العيش فى قرية إيطالية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
قرية إيطالية
قرية إيطالية
وكالات
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أعلنت قرية إيطالية أنها ستدفع 40 ألف جنيه إسترليني (53 ألف دولار) لأي شخص ينتقل للعيش فيها.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عرض قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو، الواقعة على مسافة ساعتين شرقي العاصمة روما، يتضمن أيضا إيجارا أرخص لمن يتقدم للعيش في القرية الواقعة أعلى تل.

وعن سبب هذا العرض المغري، أوضحت الصحيفة أن القرية تحاول تشجيع أناس أكثر من أجل الانتقال للعيش والعمل فيها، في ظل استمرار هجرة سكانها المحليين.

ويشمل العرض المالي أجرا شهريا للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 7200 جنيه إسترليني، ليبلغ اجمالي السنوات الثلاث ما يزيد على 21 ألف يورو (24.5 ألف دولار).

وذكرت الصحيفة أن القرية، التي لم يتبق من سكانها سوى 115 شخصا فقط، نصفهم من كبار السن، سوف تقدم منحة لمرة واحدة قدرها 18000 جنيه إسترليني، لمن يبدأ نشاطا تجاريا جديدا في البلدة، لكن الصحيفة البريطانية كشفت أن قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو وضعت شروطا يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتقدم لنيل هذا العرض.

وأول شرط هو أن يكون سن المتقدم أقل من أربعين عاما، وأن يلتزم بالإقامة في القرية مدة 5 سنوات.

وفيما يتعلق بغير الإيطاليين أو الأوروبيين، أوضحت أنه ينبغي أن يكون المتقدم منهم قادرا على الحصول على إقامة في إيطاليا.

وقال رئيس بلدية القرية فابيو سانتافيكا إن أكثر من 1500 شخص تقدموا بطلبات للقرية حتى الآن منذ الإعلان عن العرض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضح سانتافيكا أنه من المرجح أن يكون المتقدمون المحظوظون للفوز بهذا العرض الساري حتى منتصف نوفمبر المقبل من الأزواج الشباب.

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