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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: 1841 إصابة جديدة بكورونا في المؤسسات التربوية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:26 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 1841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4550 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس "التاجي".

وأشارت الوزارة- في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي- إلى أن الإصابات شملت 873 مؤسسة تربوية، وطالت الإصابات 778 تلميذًا، و849 مدرسًا، و166 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 48 حالة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، كان قد أقر، عقب اجتماع لجنة مجابهة فيروس "كورونا"، الأربعاء الماضي، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى يوم 8 نوفمبر المقبل، في إطار جملة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تفشي فيروس "كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم، عن تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة، فيما تم تسجيل 1784 إصابة جديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.

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