مقتل 14 من مرتزقة أردوغان خلال الساعات الماضية

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن مقتل 14 من مرتزقة تركيا السوريين خلال الساعات الماضية، وذلك نقلا عن الحدث.وأكد المرصد السوري وصول 20 جثة جديدة لمرتزقة تركيا السوريين إلى سوريا.وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، الأحد الماضي، إن تركيا نقلت مقاتلين إلى أذربيجان، على غرار نقل المرتزقة إلى ليبيا.وقال المرصد السوري إن دفعة من المقاتلين السوريين الذين وصلوا تركيا قبل أيام، قادمين من عفرين شمال سوريا، وصلوا أذربيجان، وأن "دفعة أخرى" من المقاتلين في الطريق إلى أذربيجان.