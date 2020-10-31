محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف هانى شاكر اليوم

تنظر محكمة الجنح، اليوم السبت، محاكمة حمو بيكا، في اتهامه بسب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.كان ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، قد تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى أحمد الشهير بـ حمو بيكا، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، وأن بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.