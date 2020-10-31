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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا ثيؤدروس يحتفل بمرور 100 عام على بناء كنيسة تاريخية في أبوقير

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
البابا ثيؤدروس
البابا ثيؤدروس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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ترأس البابا ثيؤدروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديسَيّن العادمي الفضة كيروس ويؤانس (يوحنا) بمناسبة مرور 100عام على بنائها.

وقال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس: تقع تلك الكنيسة قرب البحر المتوسط في منطقة أبو قير التي تبعد حوالي 20 كم عن الإسكندرية.

مضيفًا: المنطقة التي فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبي" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذي تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذي كان طبيبًا في الإسكندرية، واستشهد فيها في القرن الثالث الميلادي على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، ورئيس دير مار سابا البطريركي بالإسكندرية الأسقف جرمانوس. ولفيف من كهنة الإسكندرية.
البابا ثيؤدروس
البابا ثيؤدروس
البابا ثيؤدروس
البابا ثيؤدروس

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