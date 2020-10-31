استعدادات أمنية للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

تواصل الأجهزة الأمنية خطة تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل بعدد من المحافظات، حيث تنتشر قوات الشرطة في الشوارع بمحيط اللجان الانتخابية، ويجري مواصلة عمليات تعقيم اللجان والمناطق المحيطة بها لمنع أي أعمال تؤثر على سير العملية الانتخابية.ويباشر مدراء الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات تنفيذ بنود الخطة الأمنية، ورفع درجات الكفاءة واليقظة للقوات المشاركة في عمليات التأمين، ورفع جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.وشددت القيادات الأمنية استجابة لتعليمات الإرادة السياسية والأمنية على قوات تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 7، 8 نوفمبر، على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.