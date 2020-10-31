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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل السبت 31 أكتوبر 2020

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
برج الحمل
برج الحمل
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق في مرحلة مهنية جديدة مليئة بالنجاحات.

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.

صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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