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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: اقتراب عدد سكان القاهرة من 10 ملايين نسمة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
عدد السكان مصر
عدد السكان مصر
أميرة ممدوح
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أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد السكان داخل مصر إلى 101 مليون و125 ألف نسمة حتى منتصف ليل اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك 125 ألف نسمة خلال 27 يوم بعدما بلغ العدد المليون الأولى بعد المائة فى 3 أكتوبر 2020.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة تقترب من تسجيل 10 مليون نسمة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال أيام قليلة، حيث بلغ عدد سكان المحافظة حتى الآن 9.941 ملايين نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.098 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية بعدد 7.555 مليون نسمة.

بينما يتذيل القائمة محافظة جنوب سيناء بعدد 108.761 ألف نسمة، الوادى الجديد 254.349 ألف نسمة، البحر الأحمر 387.666 ألف نسمة، محافظة شمال سيناء 450.528 ألف نسمة.

وكان عدد السكان قد بلغ 100 مليون نسمة يوم 1122020، وقد تحققت زيادة المليون نسمة خلال الفترة بين 2018-2020 وهو ما يعنى استمرار الانخفاض فى أعداد الزيادة السكانية، وقد بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون أى 177 فرد كل ساعة أي 3 فرد كل دقيقة بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية.

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