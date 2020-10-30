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تقارير ومتابعات

طوق النجاة.. أصحاب المعاشات يتحدثون لـ«الدستور» عن المنصة الإلكترونية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:09 م
اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية
أريج الجيار
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قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المعاشات له تاريخ، وإدارة الهيئة تعكف على تصميم وتحويل النظام الآلى لإتاحة منصة إلكترونية تمكن أى مواطن الدخول عليها باستخدام هاتفه النقال للحصول على الخدمات التى يطلبها دون الذهاب إلى مقر الهيئة.

التقت "الدستور" عددا من أصحاب المعاشات للحديث عن تحويل النظام الآلى لإتاحة منصة إلكترونية، ومدى تأثيره عليهم.

قالت محاسن خطاب، سيدة سبعينية إنها تعاني من صعوبة في الحركة مما يجعلها لم تتمكن من الذهاب إلى ماكينة الـATM الصراف الآلى لسحب المعاش، والذهاب إلى البريد المصري عند سحب مبلغ أكثر من ٢٠٠٠ جنيها والاستفسار عن حسابها، لافتة إلى أن المنصة الإلكترونية ستسهل عليها التنقل ومعرفة حسابها والإمكانيات المتاحة لها.

وتابعت خطاب، أنها تتمنى أن تجد جميع الاستفسارات متاحة من خلال المنصة، وإمكانية معرفة موعد نزول المعاشات في ماكينات الصرف الآلي.

بينما تقول حنان مصباح، القاطنة في رأس البر، إن إنشاء المنصة بمثابة خطوة جيدة لهم، ويجب توافر فيديوهات على النت لمعرفة كيفية استخدام المنصة والتعامل معها وكل ما يخص قوانين أصحاب المعاش وما يوجد في ذهنهم.

وأشارت مصباح، إلى أن المنصة الإلكترونية ستوفر الصحة والوقت، وتعمل على زيادة الفرصة في التعامل مع الإلكترونيات والإطلاع على التكنولوجيا الحديثة.

بينما لم تجد بشرى الزغبي، ذات الـ٧٦ عاما بعد وفاة زوجها وزواج ابنها الأكبر من يجلب لها المعاش، مما جعلها شعرت بالسعادة عندما علمت وجود منصة إلكترونية لأصحاب المعاشات، وبحثت لمعرفة المعلومات عن كل ما يخص المنصة.

وأوضحت الزغبي، أنها لم تتمكن من الذهاب بمفردها لسحب المعاش من ماكينة السحب الآلي، وتجد صعوبة في الازدحام أمام الماكينات وتخشى من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بتطوير مكاتب الهيئة لكى تصبح على غرار مقار الشركات العالمية قائلا: "سيكون لدينا أماكن لائقة وصالات انتظار ومعاملة آدمية للمتعاملين معنا وبخاصة أنهم أفنوا أعمارهم فى خدمة الدولة، وسنكثف التعاون مع الهيئة القومية للبريد فى هذا الملف".

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