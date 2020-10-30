لميس الحديدي بـ«الكحلي» في ختام مهرجان الجونة

خطفت الإعلامية لميس الحديدي الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة بإطلالتها الجذابة.وارتدت الإعلامية فستانا طويلا بصيحة الأوف شولدر بتصميم «ميرميد» واعتمدت تصفيفة شعر كلاسيكية تناسبت مع تصميم الفستان مع مكياج ترابي يميل إلى اللون البني.وتنطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، الذي استمر على مدار أسبوع وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).