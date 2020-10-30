«المونيتور»: أردوغان ينتقم من أوروبا بحجة الدفاع عن الإسلام

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل أي أزمة لاستخدامها ضد الغرب في صراعه معهم والانتقام منهم بحجة الدفاع عن الإسلام، بعد رفض قادة القارة العجوز دعمهم في غزواتهم العسكرية.وأكد الموقع، انضمام تركيا إلى جوقة إدانة جرائم القتل في نيس، بعد مقتل ثلاثة أشخاص على يد متطرف مشتبه به في مدينة نيس الساحلية الفرنسية، وتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خلافه مع باريس لإدانة العنف.وانضمت تركيا بسرعة إلى موجة الإدانات بشأن القتل الوحشي لثلاثة أشخاص على يد متطرف مشتبه به في مدينة نيس الساحلية بفرنسا، وسط خلاف متصاعد بين أنقرة وباريس حول مجموعة واسعة من القضايا الممتدة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ودور الإسلام.وقيل إن المهاجم هاجم الضحايا بسكين في كنيسة نوتردام في قلب مدينة الريفيرا الفرنسية، وهو يهتف "الله أكبر".ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سافر إلى مكان المذبحة فى نيس، الهجوم بأنه "هجوم إرهابي".وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "من الواضح أن من يرتكب مثل هذا العمل العنيف في مكان مقدس لا يحترم أي قيم إنسانية أو دينية أو أخلاقية".وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين: "الإرهاب ليس له دين ولا لغة ولا لون، سنحارب بعزم وتضامن ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف".