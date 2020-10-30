رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المونيتور»: أردوغان ينتقم من أوروبا بحجة الدفاع عن الإسلام

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:42 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل أي أزمة لاستخدامها ضد الغرب في صراعه معهم والانتقام منهم بحجة الدفاع عن الإسلام، بعد رفض قادة القارة العجوز دعمهم في غزواتهم العسكرية.

وأكد الموقع، انضمام تركيا إلى جوقة إدانة جرائم القتل في نيس، بعد مقتل ثلاثة أشخاص على يد متطرف مشتبه به في مدينة نيس الساحلية الفرنسية، وتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خلافه مع باريس لإدانة العنف.

وانضمت تركيا بسرعة إلى موجة الإدانات بشأن القتل الوحشي لثلاثة أشخاص على يد متطرف مشتبه به في مدينة نيس الساحلية بفرنسا، وسط خلاف متصاعد بين أنقرة وباريس حول مجموعة واسعة من القضايا الممتدة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ودور الإسلام.

وقيل إن المهاجم هاجم الضحايا بسكين في كنيسة نوتردام في قلب مدينة الريفيرا الفرنسية، وهو يهتف "الله أكبر".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سافر إلى مكان المذبحة فى نيس، الهجوم بأنه "هجوم إرهابي".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "من الواضح أن من يرتكب مثل هذا العمل العنيف في مكان مقدس لا يحترم أي قيم إنسانية أو دينية أو أخلاقية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين: "الإرهاب ليس له دين ولا لغة ولا لون، سنحارب بعزم وتضامن ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تحذّر من ضربات صاروخية تستهدف الرياض

كواليس إعفاء وكيل «أوقاف القاهرة» من منصبه

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

الأوقاف تقرر إعفاء وكيل مديرية القاهرة وإمام الحسين

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
أحقًا تحبون الرسول؟
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
المزيد

الثقافة

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب هو الحل».. جديد محمد سيد ريان

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب