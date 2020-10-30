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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داود أوغلو يسخر من أردوغان: رجل كبير أخاف عليك من كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:13 م
داوود أوغلو
داوود أوغلو
مروة عنبر
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تهكم رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، من تقدم وكبر سن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة رسمية إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبحجة فيروس كورونا المستجد، اعتذر رئيس حزب المستقبل التركي، في رسالته الساخرة، عن عدم قبول دعوة الرئيس التركي لحضور المؤتمر العادي الأول لحزب المستقبل، المقرر انعقاده في مركز "أنفا ألتين بارك" للمعارض في أنقرة، الأحد المقبل.

وبرر" أوغلو" خلال الرسالة عدم رغبته في قبول دعوة الرئيس التركي لحضور مؤتمر حزبه، بالخوف على صحة أردوغان لكبر سنه في ظل ما تشهده تركيا من تفشٍ لفيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء، وفقا لموقع "تركيا الآن".

يذكر أن أحمد داود أوغلو كان عضوا سابقا في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، لكنه انشق عنه مؤخرا وأنشأ حزبا معارضا لسياساته.

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