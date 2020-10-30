أوغلو ينتقد بزخ أردوغان وأسرته ويدعوه لمناظرة

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن خطاباته وطريقة عيش عائلته تظهر حالة من الازدواجية والخبث.وانتقد كيلتشدار أوغلو، حالة الترف التي تعيشها عائلته، قائلًا: "عندما يموت أطفال في هذا البلد من الجوع، كالطفلة كوبرا، التي توفيت في مدينة سامونغ بسبب قلة التغذية، وتقوم زوجتك بحمل حقيبة سعرها يقارب 50 ألف دولار، ثم تخرج إلى الناس، وتدعوهم لمقاطعة البضائع الفرنسية، عليك أن تعلم أنه يجب عليك أولًا أن تكون مثالًا للمجتمع".وأضاف أوغلو، أنه من غير المنطقى أن يكون الفقر وصل لهذا الحد في البلاد، فيما قادة الدولة الذين يجب أن يكونوا مثالًا للشعب يتمتعون بكل هذا الترف، مستدركًا "ما تقومون به ليس وجدانيًا ولا أخلاقيًا، وبكل صراحة ووضوح يتعارض مع الإيمان القويم"، وفقًا لما نقلته قناة "العربية".وأكد أوغلو أن العدالة ليست ميزة توزع في المحاكم، بل هي قبل كل شيء، ميزان في وجدان الإنسان، لذا عندما ينام الأطفال جائعين، وتتراكم أرقام البطالة، وعشرات الآلاف من الشباب بلا عمل، بينما يخرج الرئيس من قصره الفاخر ويتحدث عن مقاطعة البضائع، فهذا غير مقبول.وختم أوغلو حديثه قائلًا: "أنا جاهز في كل وقت لمناظرتك والحديث معك، أدعوك لمناظرة تليفزيونية أمام الناس، إن كنت تثق بنفسك، إن كنت تتحدى العالم دائمًا، تحداني أنا لمرة واحدة، اختر أنت من تود من الصحفيين، ولنخرج ونتناقش على شاشة التلفاز، إن كان لديك جرأة، أقول ذلك بكل وضوح".تأتى تصريحات أوغلو عقب أيام على انتقادات عدة وجهت للرئيس التركي، بعد انتشار فيديو له يستهزئ ببائع، شكا له من سوء الأحوال المعيشية، وتدهور الوضع الاقتصادي، قائلا إنه لم يعد قادرًا على شراء الخبز، فما كان من أردوغان إلا أن أجابه "اشتر الشاي إذًا، فالشاي لذيذ".وأثار رد أردوغان موجة انتقادات عبر مواقع التواصل، وسخرية، بعد أن اعتبر ناشطون أن الرئيس منفصل عن واقع الشعب.