أسهم اليابان تسجل أكبر خسارة أسبوعية

انخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر، في ظل تضرر المعنويات جراء تقارير أعمال متباينة للشركات، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية التي تكتنف الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.52% إلى 22977.13 نقطة، وتراجع المؤشر 2.3% في الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 31 يونيو.واهتزت ثقة المستثمرين هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا والولايات المتحدة، فيما أعادت فرنسا وألمانيا فرض إجراءات عزل عام، وهي خطوة تثير المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.وعلى العكس، كانت أكبر الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية للشركات التي سجلت أرباحا إيجابية، وارتفع سهم أدفانتست كورب 9.24%، تلاه سهم سيكو أبسون الذي ربح 6.83%، وصعد سهم باناسونيك 4.94%.وتلقى سهم باناسونيك دفعة أخرى بعد أن أعلنت الشركة عن أنها ستطور بطارية جديدة لتسلا لصناعة السيارات الكهربائية.وتقدم 20 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 201.