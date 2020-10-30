«الأخوة كرامازوف» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الخميس، العرض المسرحي «الأخوة كرامازوف»، ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.عرض «الأخوة كرامازوف» لجامعة القاهرة، للمؤلف ديستوفسكى، إخراج عمر وهبة، تمثيل «أحمد أسامة، محمد يسرى، أحمد يسرى، محمد صلاح، محمد حسين، فيروز العطار»، تصحيح لغوي محمد العربي، ديكور ميدو عبد المقصود، إضاءة محمود الحسيني، ملابس هاجر كمال، مكياج جهاد أحمد، موسيقى محمد السوري، مساعد مخرج خالد ناصر، مخرج منفذ عائشة بسيوني.يذكر أن لجنة المشاهدة ضمت النقاد «باسم صادق، مي سليم، هند سلامة»، وتتكون لجنة التحكيم من الفنان محمد دسوقي رئيس اللجنة، وعضوية «الفنان إيهاب فهمي، والدكتور سمير شاهين، والمخرج اسلام إمام، والدكتورة مروة عودة».